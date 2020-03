Daniella Chávez: “Espero que la gente no me siga simplemente porque le gustan mis fotos”

En el capítulo del domingo de Bailando por un Sueño, Daniella Chávez y su compañero Yerko Aliaga se presentaron en competencia con la salsa “Devórame otra vez”. Previo a la performance, la modelo realizó un potente discurso en torno a la Agrupación Nueva Vida, entidad de Rancagua a la que representa en el estelar de Canal 13 y que está conformada por mujeres que padecen cáncer.

“Ellas tienen tres cosas en común: primero, tienen una enfermedad de mierda, como es el cáncer. Segundo, tienen una pensión que gracias a este Gobierno y a todos los anteriores también es una mierda. Y tercero, tienen un corazón gigante, practican la sororidad“, manifestó Chávez.

Agregó que “ellas, a pesar de todo lo que sufren, ayudan a otras mujeres, nos apoyan y nosotras que quizás tenemos buena salud y buena situación, nos destruimos a nosotras mismas“.

“Esto es algo que quiero transmitir a todas”, continuó. “Quiero que si las mujeres quieren marchar desnudas, que lo hagan, las apoyo, las aplaudo. Y si alguna como yo, por ejemplo, quiero mostrar mi cuerpo, que me gusta, que me mato en el gimnasio, que no me critiquen y eso es todo. Estas mujeres (las de la fundación) son sororas de verdad y lo voy a dar todo por su sueño”, concluyó.

Tras finalizar el programa, Daniella Chávez conversó con ADN.cl acerca de este discurso. “Siempre he tratado de utilizar mis redes sociales. A pesar que la gente sí ve muchas fotos, en las historias de Instagram he tratado de darle un vuelco a eso, tratar de no subir lo que subo en el perfil, sino que tratar de aportar, sumar y que la gente no me siga simplemente porque le gustan mis fotos“, explicó la modelo, quien tiene más de 13 millones de seguidores en Instagram.

“Las mujeres siempre critican mucho a otras mujeres y eso lo vivo en mis redes sociales“, continuó. “Entonces quería hacer ese llamado, porque en mi fundación son mujeres. Me encantan ellas, me emocioné cuando las fui a conocer, porque me estaban esperando felices y de verdad como son mujeres me sentí feliz, tan querida. Incluso llegué a las lágrimas por sentir ese apoyo de ellas”.

Respecto de sus dichos contra el Gobierno y los anteriores, Chávez argumentó que “ha pasado que últimamente las llamaron a todas (las mujeres de la fundación) porque iba a salir una Ley del Cáncer e iban a recibir bastante ayuda. Fueron felices a La Moneda y finalmente fueron a pasearse porque nunca se dio, la plata no estaba para apoyar la ley“.

La figura añadió que “son mujeres mayores. Sé que ellas se la juegan, van a trabajar, van a limpiar baños para juntar dineros para poder pagar el arriendo de la casa que ellas tiene para ayudar a otras personas que vienen a Santiago desde regiones a hacerse el tratamiento, no tienen dónde vivir, dónde quedarse esa noche. La directora es una mujer mayor y está preocupada de ayudar a otras mujeres, siendo que ella podría estar en su casa, descansando, pudo ganarle al cáncer. Pero ellas de verdad reciben una miseria de pensión”.

Daniella Chávez también se refirió a cómo ha sido su incursión televisiva. “Es el primer trabajo grande que hago acá, porque soy más conocida por redes sociales. Lo mío acá en Chile no ha sido la tele. Sí he trabajado más en la televisión de México, allá he hecho cosas más importantes que acá. No se había dado la posibilidad acá porque a veces salían cosas, pero nada que me llenara o me gustara“, profundizó la modelo.

Para la concursante del estelar de Canal 13, “bailar para mí ha sido un deporte, lo veo de esa manera. Me encanta entrenar e ir al gimnasio y acá hago mi cardio”.

“Espero darlo todo en el programa. Estoy muy contenta porque es un programa que alguna vez vi y siempre tuve la ilusión de estar ahí. Ahora estamos aquí y realmente no es tan fácil como se ve desde la casa. Acá hay mucho entrenamiento, nos sacamos la mugre todos aquí bailando, sobre todo quienes no bailábamos antes y en realidad también los que sí bailan, porque se les exige más“, reflexionó Chávez.