Yamila Reyna reveló que le costó encontrar compañero para “Bailando por un Sueño”: “Soy una mina grande”

Este domingo, Yamila Reyna debutó como bailarina en Bailando por un Sueño, revelando que fue muy complicado para ella encontrar un bailarín debido a su estatura.

En conversación con LUN, contó que “cuando me llamaron para el programa yo arranqué con clases particulares. Después vi que varias parejas ya estaban practicando y yo no entendía nada… Luego, desde el canal me dijeron que todavía no encontraban bailarín para mí por mi tamaño y peso“.

“Soy potona, soy grandota, mis huesos pesan. Soy una mina grande”, agregó, relatando que la producción finalmente encontró a su pareja de baile.

Se trata de Bastián Retamal, un bailarín profesional de 25 años y que mide 1,84 de estatura.

“No había para mí, todos ya habían arrancado los ensayos menos yo. Y de repente aparece Bastián Retamal… Yo no lo conocía y tampoco sabía que era tan talentoso“, relató.