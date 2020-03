“Ya no me contestan el teléfono”: Raquel Argandoña habló de las “consecuencias” del beso con Martín Cárcamo

Uno de los momentos altos del capítulo de este domingo de Bailando por un Sueño fue el beso que se dieron Raquel Argandoña y Martín Cárcamo. Ya que no hubo gestos de este tipo en el reciente Festival de Viña, el público del estelar de Canal 13 hizo la respectiva solicitud.

Tras el “piquito”, la jurado del programa entregó sus explicaciones a través del “Confesionario” del estelar: “Veníamos con esa actitud. Nos había ido súper bien ayer (sábado), hoy día (domingo) nos fue mejor, lideramos en el rating. Y no sé, creo que la música, los bailarines, el colorido… algo me pasó con Martín que la gente empezó a pedir el beso“.

La “Quintrala” agregó que “en mi vida, en mis cuarenta y tantos años de trayectoria, jamás le he dado un beso en la boca a un hombre“.

Argandoña señaló, además, que el gesto tuvo “consecuencias”. “Ya no me contestan el teléfono, no sé qué hacer. Qué voy a hacer, más lo que me costó encontrarlo (a su actual pareja) y ahora lo perdí por un beso así, atroz lo encuentro“, expresó.

Sobre su acercamiento a Cárcamo, la jurado afirmó que “me arrepentí, o sea, así como arrepentirme no, porque estaba bastante bueno Martín. Pero no, Martín era como un hermano para mí. Algo me pasó hoy día y hasta anoche antes del beso estaba contento. A lo mejor mañana quedo soltera para la vida, pero no, voy a hacer méritos, hasta que me contesten el teléfono”.

Sin mencionarlo en el video, Argandoña aludió a su pareja, el empresario Félix Ureta.