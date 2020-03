Revisa las reacciones que dejó el reestreno de Papi Ricky

Este lunes, Canal 13 volvió a transmitir una de sus teleseries más populares, Papi Ricky, la cual se emitió por primera vez en 2007.

Con Jorge Zabaleta, Belén Soto, María Elena Swett y Tamara Acosta como protagonistas, la producción se convirtió en tema obligado en redes sociales.

Obviamente, los fanáticos de Papi Ricky reaccionaron inmediatamente a su reestreno, compartiendo sus impresiones y memes en Twitter.

#PapiRicky Me encanta la teleserie la verdad 💕

brigido volver a ver papi ricky por 4ta vez y sentir como que volvi 13 años atras weon 🙁

— Karli⁷ 🇨🇱 / STREAM MOTS:7 AND OLD ME 🌻 (@Hesitaetae) March 2, 2020