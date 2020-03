Michelle Adam tras su debut en Mega: “Me siento como cabra chica con juguete nuevo”

La meteoróloga Michelle Adam está feliz. Hace poco tiempo se fue de Canal 13 para emigrar e Mega, su nueva casa televisiva y donde debutó como panelista en el programa “Mucho Gusto“.

Antes de su estreno, sostuvo a LUN que “me desperté a las 5 de la mañana y me había acostado a las 2. Estaba nerviosa, algo ansiosa, pero feliz. Me desperté ante que sonara el despertador (…) No quería darme vueltas en la cama”.

En esa línea, añadió: “Estoy contenta. Me siento como cabra chica en colegio nuevo. Entusiasmada de hablar del tema del agua y del medioambiente. Me encantó participar en el bloque del power femenino. Es un desafío bonito”.

¿Por qué se cambio de canal? “Necesitaba salir de la zona de confort. No fue por plata, no voy a entrar en detalles, pero no me vine (a Mega) por plata. Me vine porque necesito desarrollarme como profesional y me quiero dedicar mucho al área del medioambiente, que es lo que me mueve. Me habían llamado en otras oportunidades, pero siempre sentí que no era el momento”, indicó.

¿Qué la hizo cambiar de opinión? “Mis hijos están más grandes -Ignacia (12) y Enrique (9)- así que también era un buen momento. Todavía dependen de mí, pero de una manera distinta que hace tres años. Además la vida te pone oportunidades y no quería quedarme con la idea de que nunca me atreví. En Canal 13 me sentía cómoda, era casi mi segunda casa, pero si quieres crecer debes arriesgarte. No puedo esperar un cambio haciendo lo mismo. Lo otro que me conquistó es que el equipo quiere potenciar el área del medioambiente”, manifestó.

¿La saludaron sus ex compañeros? “Sí, Tonka (Tomicic) me envió un mensaje deseándome suerte”, cerró Adams.