“Me gusta la farándula”: Tamara Acosta hizo una sincera confesión en Mucho Gusto

Este lunes, la actriz Tamara Acosta visitó el set de Mucho Gusto para hablar de Protectoras, serie que prepara Mega y en la que interpretará a una abogada.

Además de hablar de diversos temas, como la maternidad y la depresión, fue consultada por Luis Jara acerca de si le gusta la farándula.

“Sí, es verdad, yo veía el programa de la Fran (García-Huidobro), Primer Plano y Maldita Moda“, confesó Acosta en el matinal. “Era mi panorama de fin de semana. Te juro. Yo salgo poco, me acuesto temprano, soy ordenada en eso. Y mi panorama era acostarme, con mi sushi, y ver el escándalo de la semana“.

Agregó que “todos” los actores veían estos programas, “yo no sé por qué después dicen que la farándula esto o lo otro, que no sé qué”.

“Sigo solamente la farándula local, la chilena. Sobre contenidos así de Hollywood o de artistas internacionales, ya me pierdo”, señaló la actriz, junto con añadir que no sabe por qué le gusta la farándula. “No le daría tantas vueltas al tema, simplemente seguía esos programas“, concluyó.