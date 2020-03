Miguelito fue criticado en redes sociales por su actitud con Luli en “La Divina Comida”

Durante el estreno de la sexta temporada de La Divina Comida, que contó con la participación de Francisco López, María Fernanda Valdés, Nicole Moreno y Miguelito, hubo un momento que molestó a los televidentes.

El protagonista de esta escena fue el integrante de Morandé con Compañía, quien durante todas las cenas se dedicó a molestar a Luli por su forma de hablar, además de imitar su viralizada frase “Qué foerte”.

Esta situación molestó a los televidentes, quienes a través de redes sociales dejaron sus impresiones sobre el comportamiento del comediante.

#LaDivinaComida Me gusta más Nicole Moreno, esa que con pasión y sinceridad habla y cuenta que después de su crisis el deporte le cambio la vida. Me tiene chata como se burla en su cara de ella Miguelito, ya no esta siendo gracioso el tipo!!

— Elenita (@Elenita23C) March 1, 2020