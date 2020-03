Katherine Orellana se sinceró sobre su detención en “Bailando por un sueño”

Durante el estreno de Bailando por un sueño, Katherine Orellana se refirió a su detención en Viña del Mar por tener una orden vigente que, finalmente, la dejó con firma mensual.

Al ser consultada por Martín Cárcamo sobre el episodio, la participante del estelar contó que “cometí una falta, tenía que ir a un juicio, y nunca se me notificó (…) Esto no pasó en la actualidad, fue en 2016, no firmé y me fui pa’ la cana“.

“Me pilló por sorpresa, no tenía idea, sabía que había cometido la falta, lo dejé pasar, y cabeza de pájaro. Dos días estuve (detenida), así que un saludo a todas las mujeres privadas de libertad. Fue un proceso muy intenso, fue algo de experiencia. Me hago responsable, y hago un llamado a hacerse cargo de las culpas, y hacer de este un Chile lleno de amor”, agregó.

Tras sus palabras, Felipe Román, el bailarín que la acompaña, dijo que se había preocupado por esta situación, ya que no sabía si la cantante iba a poder debutar en el programa.