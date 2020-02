Canal 13 anunció la fecha de estreno de “Bailando por un sueño”

View this post on Instagram

¡Nuestras noches se vestirán de gala para recibir a los 18 protagonistas de @bailandoc13 que lo darán TODO en la pista!💃🏻🕺🏿✨ GRAN ESTRENO de #BailandoPorUnSueño sábado 29 de FEBRERO junto a @martincarcamopapic 🎶