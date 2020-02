Bailando por un Sueño tendrá un sistema similar al VAR del fútbol

Siguen los anuncios en Bailando por un Sueño, esta vez en el ámbito del análisis técnico. Al más puro estilo futbolero, el estelar de Canal 13 tendrá su propio VAR (Video Assistant Referee), pero con otro nombre.

Se trata del “Bailando Assistant Referee”, simplificado como BAR, instancia que estará separada del jurado y que analizará las coreografías de los participantes desde un punto de vista estrictamente técnico. Incluso este sistema tiene la facultad de contraponerse a la opinión de los evaluadores.

Tal como en el mecanismo instaurado en el fútbol, el VAR contará con dos “árbitros” especialistas. La primera es la destacada profesora Karen Conolly, quien se ha desempeñado como jurado en diversos programas de danza de la televisión abierta.

“He estado en varios programas de baile, pero este es especial. Mi primera profesora de ballet me dijo ‘hay dos tipos de danza, la danza buena y la danza mala’ y me insistió que tratara de hacer la buena danza. Es que esto es así, no hay más opciones. Lo que es bueno, es bueno y lo que es malo, es malo”, señaló Conolly.

El segundo “árbitro” en vigilar los movimientos de los bailarines será el actor Felipe Ríos, quien cuenta con más de dos décadas de experiencia en televisión, cine y teatro. Además, ha dirigido teatro musical –en la práctica y desde la academia– por lo que cuenta con conocimientos de danza.

“Vamos a ser sensatos, concretos, sin pelos en la lengua y con mano madura para que los concursantes se superen. Me siento preparado para asumir este desafío. En los últimos años 15 años he trabajado en teatro musical, he dirigido teatro musical, he actuado en teatro musical, he bailado en teatro musical y llegué a dirigir la carrera de teatro musical (en Projazz), entonces conozco el rubro muy bien”, comentó Ríos.