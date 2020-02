Carmen Gloria Bresky ensaya para Bailando por un Sueño: “Llevo una vedette adentro”

La actriz Carmen Gloria Bresky se sumó a la lista de participantes de Bailando por un Sueño de Canal 13. Al programa llegará muy preparada, ya que realizó talleres de danza por un año y estuvo en el video “Dance for You” de la academia de los Power Peralta. Bresky cuenta con nociones en hip hop, dance hall y ritmos urbanos.

“Este programa está hecho para mí. Yo quería que me llamaran, así que no lo pensé mucho, me encanta bailar“, señaló la figura en entrevista con LUN. “Me fascina el show, los brillos, el baile, los peinados, el maquillaje, los zapatos. Llevo una vedette adentro”.

Consultada sobre si le tiene miedo a desperfilarse dentro del ambiente actoral, Bresky contestó que no. “Confío en mi carrera, en mi trabajo y en el amor a mi oficio. Ahora, sí puede que exista un prejuicio de algunos actores y algunos tendrán razón, porque a varios de ellos no les interesaría esto, pero también hay otros a los que sí“, sostuvo la actriz.

Sobre ese punto, agregó que “voy a estar arriba de un escenario, voy a intentar ser bailarina, voy a interpretar, cosas que también son un arte y que es difícil de hacer. Si el programa tiene algo más farandulero, a mí no me importa“.

Carmen Gloria Bresky bailará junto al ex Rojo Juan Francisco Matamala y la coach de la pareja será María Isabel “Icha” Sobarzo. El equipo representará a la fundación Nuestros Hijos.