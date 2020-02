Encuentro virtual de madre con su hija fallecida hizo llorar al panel de Bienvenidos

En los últimos días se ha hecho viral un video surcoreano que muestra a una madre “reuniéndose” con su hija fallecida a través de la realidad virtual (VR, su sigla en inglés). En ocasiones, esta tecnología se emplea desde la psicología para superar traumas y, en este caso, aliviar el duelo por la pérdida de un ser querido.

En el registro, la mujer ocupó unos lentes y guantes especiales, mientras el software recreaba la figura de su hija: aspecto físico, estatura, ropa e incluso la voz. De este modo, la mujer pudo “volver a compartir”, cantarle cumpleaños feliz a la pequeña y despedirse de ella, entre otras muestras de afecto.

El viral llegó hasta Chile y el matinal Bienvenidos mostró el video para luego ser comentado. Sin embargo, su alto contenido emocional causó lágrimas entre los miembros del panel.

“Es intenso. Es muy fuerte. En este caso, la reconstrucción de la imagen de su hijita, de la voz… ellos quisieron participar como una terapia de sanación…”, comentó Tonka Tomicic visiblemente emocionada.

“A duras penas estamos aguantando porque es demasiado impactante. En este tema uno no puede dar recetas, es absolutamente personal”, expresó Emilio Sutherland, quien reveló que una hermana suya perdió a su hijo producto de un atropello.

Raquel Argandoña fue una de las más afectadas con el video y recordó el caso de una amiga cuya hija falleció en un accidente. “Cuando uno es mamá, hace todo por ver de nuevo a un hijo que partió. Yo lo haría“, dijo entre lágrimas.

Emotivo también fue el testimonio del experito Francisco Pulgar, quien lloró tras ver el registro. “A mí me ha tocado muchos casos de gente que ha sido asesinada por arma de fuego, arma blanca, muertes violentas. El daño es tremendo. Cuando eres padre, mi hija más pequeña tiene 10 años, y no me veo en el escenario de no tenerla“, señaló el experto.

