“Hubo un tema de tiempo y tecnológico”: director ejecutivo de la Fundación Teletón explica la ausencia de Lali Espósito en el cierre

La sorpresiva ausencia de Lali Espósito en el cierre del evento benéfico de la Teletón 2023 generó revuelo entre sus seguidores. Incluso, se pidió explicaciones por parte de los organizadores del evento. Aunque su participación estaba prevista, diversos inconvenientes, principalmente de índole temporal y tecnológica, impidieron su actuación en el show de cierre.

Y es que la propia artista argentina estaba dolida tras no poder presentarse en el cierre de las 27 horas de amor. “Yo salí de Buenos Aires con la ilusión de venir a cantar (…) Estábamos todos listos detrás del escenario (…) Hubo problemas técnicos, nos dijeron que esperáramos, que salíamos después de los últimos (Viking’ 5) y no pasó, nos quedamos todos vestidos. Me voy a llorar un ratito“, expresó Lali a la salida de la Quinta Vergara.

Mientras, que después, a través de su cuenta en Instagram, Lali Espósito explicó “se empezó a atrasar la transmisión y el horario de todo. Cuando llegamos al escenario listísimos para salir a cantar, mi equipo se encuentra con que no solo no teníamos los minutos que habíamos pedido para chequear todo, sino que los minutos eran casi nulos y se habían desconectado enchufes“.

¿Qué dijeron desde la Teletón?

Benjamín Díaz, director ejecutivo de la Fundación Teletón, compartió detalles sobre los motivos detrás de la inesperada baja de Lali Espósito. En una entrevista con Página 7, sostuvo que “ayer estábamos todos esperando que todos los que estaban avisados para participar lo pudiesen hacer. Hubo un tema de tiempo y tecnológico que no se maneja, este es un programa en vivo. Lamentablemente, no se pudo presentar“.

“Conversamos con ella y su equipo, estamos muy contentos y ellos también porque se logró el objetivo“, añadió después.

Finalmente, sobre el caso de Lali Espósito, el director ejecutivo de la Fundación Teletón expresó su pesar y dejó abierta la posibilidad de futuras colaboraciones: “Vamos a hacer cosas más adelante para poder tenerla con nosotros. Va a ir a los institutos y ojalá nos pueda acompañar en la Teletón 2024. No me cabe duda de que así va a ser, si las condiciones y el tiempo lo permiten”.