La Teletón lo logró: Antonio Vodanovic volvió a la Quinta y emocionó en cierre de la cruzada

Antonio Vodanovic, una figura icónica en la historia de la televisión chilena, regresó con fuerza a la Quinta Vergara en el marco del cierre de la Teletón 2023. El reconocido presentador, famoso por su papel en festivales de Viña del Mar, brindó un emotivo discurso en este evento solidario y extendió una conmovedora invitación a la audiencia para que se sumara a esta noble causa.

La última vez que Vodanovic pisó el escenario de la Quinta Vergara fue en 2009, cuando recibió un homenaje durante el Festival de la Canción de Viña del Mar de ese año. Ahora, 14 años después, el carismático presentador volvió al mismo lugar para respaldar la Teletón, demostrando su compromiso continuo con esta causa.

“Buenas noches, Quinta Vergara, buenas noches, Quinta Región, buenas noches, Chile. A partir de este momento, Viña de tiene Teletón“, dijo Vodanovic mientras subía al escenario y recibía una lluvia de aplauso. Luego, tras mirar al público, agregó: “Un aplauso para todos y bienvenidos. Por primera vez la Teletón deja la Región Metropolitana y llega a esta maravillosa ciudad, que es de ustedes, la Ciudad Jardín, Viña del Mar“.

Estaba emocionado por su regreso

Más adelante, Antonio Vodanovic no pudo evitar conmoverse por volver para la Teletón a este importante escenario. “Ay, no saben lo que se siente después de tantos años. Pisar este escenario para mí es un mix de emociones. Sí, de emociones profesionales y sentimentales. Profesionales porque compartí 29 años con el festival más importante de la música latina. Y en lo emocional, porque esta es la campaña más solidaria que yo he conocido, que por activo o por pasivo, siempre he dicho presente”, afirmó.

“Fue en el año 1978 cuando Mario, Don Francisco, me invitó a formar parte de su primer equipo. La verdad es que teníamos más dudas y grandes incertidumbres. No sabíamos qué iba a resultar de esa campaña. Pero dimos el primer paso y logramos el éxito. Han pasado 45 años, muchos de ustedes no nacían ni pensaban en nacer. Y muchos de nosotros no sabíamos nada de lo que era la rehabilitación, lo que era la inserción, lo que eran las barreras anti-tectónicas. Aprendimos día a día y logramos que la Teletón fuera una marca registrada“, añadió.

Finalmente, Antonio Vodanovic señaló que “la Teletón hizo visible lo que era invisible para todos. Hoy vivimos tiempos difíciles, pero también vivimos tiempos de medallas. Y yo les pido un tremendo esfuerzo a ustedes para que crucemos la meta y le entreguemos a un oro para Chile. ¡Bienvenidos a soñar!“.

Previo su vuelta a la Quinta Vergara, donde Antonio Vodanovic ofreció sus palabras de aliento y apoyo, también compartió un momento especial en el backstage con otra destacada figura de la televisión chilena, Cecilia Bolocco. Este encuentro entre dos referentes de la pantalla chica añadió un toque de nostalgia y camaradería al evento.