Retrocedio el tiempo y desapareció del escenario: Jean Paul Olhaberry la rompe en la Teletón 2023 con sus trucos de magia

¡Increíble despliegue mágico el que se vio en la Teletón 2023! El mago Jean Paul Olhaberry sorprendió y cautivó al público en el Teatro Teletón con una actuación que dejó a todos boquiabiertos. Su impactante show, lleno de ilusiones y misterios, se convirtió en uno de los momentos más destacados de la jornada solidaria.

“¿Qué es el misterio? Es la sensación más hermosa que podemos experimentar. El asombro, lo desconocido, lo inexplicable. He dedicado mi vida a explorar el misterio, moviendo todos los límites de lo que creía real. ¿Es posible predecir el futuro? ¿Mover objetos a distancia? ¿Salirse del cuerpo? ¿O leer la mente de otros? El misterio es la única certeza de la vida, ¿te atreves a experimentarlo?”, dijo el ilusionista al momento de iniciar su show.

Durante su actuación, Jean Paul Olhaberry demostró su destreza y habilidades únicas, jugando con el tiempo y desafiando las leyes de la física. El ilusionista logró sorprender a la audiencia con sus trucos, llevándolos en un viaje fascinante lleno de asombro y emoción.

Desapareció del escenario

Los dos momentos más impactantes fue cuando el ilusionista chileno retrocedió el tiempo en los celulares de los presentes y cuando luego se desvaneció en vivo y en directo, dejando al público sumido en la incredulidad y la admiración.

El show de Jean Paul Olhaberry no solo fue un deleite para los espectadores presentes en el Teatro Teletón, sino que también dejó una marca imborrable en la transmisión televisiva. “La realidad es una ilusión moldeada por nuestras propias persecuciones. Nada es imposible y se demuestra cada año aquí en la Teletón. No somos nosotros los artistas, son ustedes que muestran que no hay nada imposible en esta realidad”, afirmó.

“La verdadera magia: los niños y las niñas de la Teletón. Este día es magia. Ustedes son magia, vayan a donar porque es importante que nos movilice el corazón. Todos somos magia“, concluyó Jean Paul Olhaberry. Y así, con su actuación, el mago contribuyó a hacer de la Teletón 2023 un evento inolvidable. No solo por su propósito solidario, sino también por la magia y el entretenimiento que trajo al escenario.