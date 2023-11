Con guiño a Don Francisco: polera de Fabrizio Copano se robó todas las miradas en la Teletón

Uno de los puntos de mayor interés de la segunda jornada de la Teletón 2023 fue la presentación del comediante Fabrizio Copano a eso de las 19:40.

Radicado desde hace algún tiempo en Nueva York, Estados Unidos, el exmiembro de El Club de la Comedia vino a Chile para presentarse por primera vez en el evento y con una renovada rutina.

Pero más allá de los chistes un detalle de su vestimenta llamó la atención de los televidentes e internautas más atentos. Acostumbrado a usar prendas bien pensadas, la presencia en el Teatro Teletón no fue la excepción.

Copano se plantó frente a las cámaras de la tranmisión con una “polera de la banda Soundgarden”. En específico haciendo un guiño al álbum Badmotorfinger.

Pero se trataba de una prenda intervenida con cierta cuota de ingenio. En lugar del título original se podía leer “Sábado Gigante” y en el centro del diseño aparecía la cara de Don Francisco.

La referencia apunta al tercer trabajo de estudio del grupo liderado por el difunto Chris Cornell. El mismo que incluye canciones tan recordadas como Rusty Cage.

Pero no fue todo. Aquella prenda del host del podcast Escápate de tu casa también fue complementada por una chaqueta negra con chapitas donde incluso se apareció la cara de Raymond Carver. Una serie de elementos que afianzaron su outfit rockero.

Fabrizio Copano: “Primera y última vez que me invitan”

Los minutos del standupero nacional ahondaron en varios temas actuales. Estoy muy honrado, y sé porqué no me han invitado antes: porque creen que voy a decir una we*”, dijo al principio.

Más tarde abordó temas como su conflicto con el cantante de música urbana Pailita en el Festival de Viña del Mar de este año. “Es como pelearse con el Tren de Aragua”, dijo mordaz sobre ese tipo de líos.

Pese a lo breve, la rutina también incluyó menciones a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. “Esto lo que ofrezco. Por eso no me invitan. Primera y última vez que me invitan”, añadió.