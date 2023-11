Antonio Vodanovic y su reencuentro con la Quinta Vergara: “El cariño de la gente es impagable”

Antonio Vodanovic, una figura icónica en la historia de la televisión chilena, regresó con fuerza a la Quinta Vergara en el marco del cierre de la Teletón 2023.

El reconocido presentador, famoso por su papel en festivales de Viña del Mar, brindó un emotivo discurso en este evento solidario y extendió una conmovedora invitación a la audiencia para que se sumara a esta noble causa.

Tras bajar del escenario, el ex animador enfrentó a los medios de comunicación y compartió sus reflexiones de volver a la Quinta Vergara: “hace tiempo que no me temblaban las cañuelas. La verdad es que la emoción es grande, el reencuentro es maravilloso y yo pensaba que había una nueva generación, que seguramente muchos no me iban a ubicar, pero el cariño fue muy grande”, partió diciendo.

“Me despedí el 2009 o 2010 de la Quinta Vergara, han pasado varios años, pero la emoción, la adrenalina que se siente en ese escenario, es maravillosa“, complementó el ex animador del Festival de Viña del Mar.

Sobre cómo se gestó su participación en Teletón, indicó que “cada cierto tiempo almuerzo con Mario (Kreutzberger ), tenemos una relación de 50 años, él me descubrió, él fue quien me dio la primera oportunidad en la TV, y desde ese tiempo a esa parte hemos tenido un contacto permanente”, aseguró.

“Hace un mes me invitó a almorzar y me dijo que sería bonito si pudiera estar en la Quinta Vergara. Fue como un momento más que de nervios, fue de tensión, el reencontrarme con la gente, me voy muy agradecido”, complementó Vodanovic.

Insistió en que “el cariño de la gente es impagable, es algo que no es fácil porque en la vida personal y profesional he sido bastante correcto y espero que mi futuro sea tan positivo como ha sido hasta ahora. Si en alguna otra oportunidad puedo colaborar, ahí estaré”.

Al finalizar, aseveró que conversó con Francisco Saavedra, próximo animador del Festival de Viña: “le di un abrazo y quedamos de tomarnos un café o almorzar, Pancho quiere conversar conmigo. Le deseo a todos los animadores, a todos los trabajadores que tengan el mayor éxito. Todos aspiran a estar en la Quinta Vergara y ahora mis mejores deseos para todos los que vengan”, cerró Antonio Vodanovic.