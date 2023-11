“Al que le gusta bien, y al que no…”: Denise Rosenthal arremetió por críticas a su show en Teletón

Una ola de críticas causó la presentación de Denise Rosenthal en el Teatro Teletón, donde impactó a los asistentes y también se llenó de comentarios en redes sociales.

Es que la cantante se mostró, para algunos, demasiado “sensual” en la cruzada, por lo que decidió responder con todo a los haters.

Destacar que la artista fue la primera en subirse al escenario bajo un público expectante, ya que querían escuchar su nuevo trabajo “Supernova”, pero al parecer algunos no comprendieron su música y su performance.

“Vulgar”, “pensé que era la única que quedó plop” y “algo raras las canciones”, fueron algunos de los comentarios en plataformas como X.

Denise Rosenthal responde

“No me he metido a Twitter. No tengo Twitter. Decidí desechar todas las redes sociales que a veces no son tan constructivas”, respondió Denise Rosenthal al ser consultada por las críticas, según consignó Página 7.

“Yo acá vengo a hacer mi pega con mucho cariño y amor, y al que le gusta bien, y al que no… que se vaya a comer”, agregó con una risa al final.

Finalmente, recalcó que “mi compromiso con la Teletón es estar acá, entregar amor, acompañar a los chicos en sus procesos”.