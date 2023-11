“Esto es mucho más importante”: Sammis Reyes le dijo que no a importante evento internacional para estar en Teletón 2023

¡La cuenta regresiva para la Teletón 2023 llegó a su fin! Este viernes 10 y sábado 11 de noviembre se llevará a cabo la cruzada solidaria nacional de 27 horas bajo el lema “Todos los días”.

La meta de este 2023 apunta a superar lo recaudado en la edición del año pasado. En aquella instancia, que tuvo lugar entre el 4 y el 5 de noviembre, la cifra se situaba en $35.248.655.075.

Sin embargo, aquello se superó por más de 2.000 millones, es decir, este año se busca sobrepasar los $37.327.475.057 que fue el cómputo final de la pasada cruzada solidaria.

“Las horas que sean”

Este año, uno de los participantes de la Mesa Digital de la Teletón 2023 es el deportista nacional, Sammis Reyes.

“Estoy muy feliz, muy contento de estar acá, enorgullecido y con ganas de aportar de la mejor manera posible con lo que pueda. Y sacrificándome todas las horas que sean por toda la gente de la Teletón que se lo merece (…) si fueran cinco días sin dormir lo haría igual por ellos”, señaló el ex NFL a ADN.

“Hasta los 14 años lo vi, cada vez que era la Teletón, la veía todos los años. Obviamente, ya cuando fui a Estados Unidos tal vez no había señal para verlo, pero siempre he tenido una conexión muy cercana. El año pasado doné una camiseta, zapatillas, polera, ropa, hartas cosas. Entonces, él estar acá presente significa mucho”, agregó el exjugador de futbol americano.

Respecto a su participación en la Mesa Digital de Teleton 2023, Sammis Reyes expuso: “Es un honor. El estar rodeado de gente que quiere contribuir a la sociedad de esta manera es un honor, es un placer, es un orgullo. Y algo que tomo con mucha responsabilidad también porque sé lo que significa para la gente que está en la casa mirando y para todas las personas involucradas con la Teletón, que son lo más importante al final del día”.

“No la pensamos dos veces”

Finalmente, el atleta nacional reveló haberle dicho que no a un importante evento internacional para poder participar de la cruzada solidaria de 27 horas.

“Me habían invitado a los Grammy Latinos en Sevilla, España. Cuando mi representante me llegó con la idea de quedarnos para la Teletón fue como no la pensamos dos veces”, relató Sammis Reyes.

“Nos quedamos acá porque creemos que esto es mucho más importante que cualquier otro premio musical. Esto es algo de corazón, algo que no muchos países tienen. El que te hayan invitado y que esté esta gran cantidad de amor todo en un día centrado en un objetivo en común, son las cosas que unen a Chile y tenemos que tomarlas súper en serio”, cerró el ex NFL.