Mujeres especializadas en programación: Chile presenta un crecimiento de más de 10% durante el último año

En el Ciudadano ADN hablamos sobre el crecimiento de la presencia de mujeres especializada en programación junto a Jennifer Toledo, operations manager de 4Geeks Academy.

Cifras recientes del Estudio de Tecnologías de la Información Talent Research Profesionales de TI Latinoamérica 2023, indican que entre el año pasado al actual, en Chile se pasó de un 10,3% de participación femenina a un 21,2%, lo que sin dudas significan una luz de esperanza en cuanto al avance en esta materia y cosa de la que Toledo está “totalmente de acuerdo”.

¿Y a qué se debe esto? De acuerdo a la operations manager de 4Geeks Academy, “es una mezcla de varias cosas”. “Una de las más importantes es que las iniciativas han demostrado que, en realidad, la mujer puede tener la misma participación que el hombre y que no hay un género como tal que diga ‘tú vas a hacer bueno en esto o en aquello'”, explicó al inicio de la conversación la especialista.

En cuanto a las cifras presentadas en el intervalo de tiempo 2022-2023, Jennifer Toledo aseguró que si bien no son tan altas, “son considerables”. “Demuestran que cada día son más las mujeres que participan en este sector“, dijo.

El trabajo pendiente de Chile para mujeres especializadas en programación

De acuerdo al análisis previamente citado, el territorio nacional está por debajo de otros países de la región latinoamericana. Ante esto, la especialista en tecnología y programación planteó que “las iniciativas son muy importantes”.

“Hay que mostrar cada día que existen casos de éxito, personas que lo han logrado, que están trabajando en el área y que puedan ser referentes, que es algo que importa mucho ya que hace que la gente se motive muchísimo”, aseguró.

En esa misma línea, la representante de 4Geeks Academy aprovechó de desmentir algo que la gente podría pensar erróneamente sobre el campo de la programación. “Es un mito que se necesita saber mucha matemática para aprender a programar. Lo que se usa más que todo es la lógica”, aseveró.

La importancia de la educación en esta área

Así mismo, Jennifer Toledo habló sobre la importancia de fomentar los conocimientos en programación durante la etapa escolar. “Yo creo que si en todos los colegios pusiéramos obligatoriamente o, al menos, electivamente, una materia que hable de programación y las personas pudieran ir, yo creo que se motivarían mucho más”, señaló.

Acto seguido, la operations manager dijo que ofrecer este tipo de conocimiento ayudaría mucho a que jóvenes puedan soltar prejuicios respecto a esta área, ya que “podrían ver de primera mano qué es lo necesario”.

“Muchas veces llegan y al momento de escoger una carrera, se enfrentan al mito de decir ‘no, yo no estudié nada que ver con esto y no puedo hacerlo’. cuando no es verdad. Y si desde edades más tempranas empezamos a demostrarles que tenemos la capacidad y de verdad pueden, es algo que va a ser una ventaja competitiva para ellas“, añadió.

¿En qué consiste el trabajo de un programador?

Es entendible que para algunas personas el nombre del cargo “programador” suene a algo abrumador y lleno de números. A raíz de aquello, la operations manager de 4Geeks Academy nos ayudó a entender la labor de un trabajador o trabajadora en esta área.

“Es una persona que va a ser capaz de desarrollar aplicaciones, sitios web o también software que puede usarse en computadores de escritorio y va a poder hacer estas aplicaciones desde cero”, explicó.