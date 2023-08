Usuario crea el Museo del Holocausto en “Fortnite” y recibe la aprobación de Epic Game

El mundo gamer se vio sorprendido durante las últimas jornadas debido a la aparición del Museo del Holocausto en Fortnite, algo que ha dado mucho de qué hablar y generado más de alguna controversia.

No hay dudas en torno a la popularidad del juego shooter y el impacto que ha tenido en todo el mundo, estando presente en público de todas las edades. Su jugabilidad, multiplataforma, factibilidad de acceso y requisitos accesibles son algunos de los puntos que lo tienen entre los favoritos.

Pero también destaca por ofrecer la posibilidad de compartir nuestras ideas con el resto de la comunidad. Así como ha sido escenario para conciertos, exhibiciones de TV, series, cine y mucho más, tiene un modo de creación bastante libre.

En este sentido, da la opción para convertirse en un museo virtual, ejemplo de lo que ha ocurrido recientemente. La idea llegó de la mano de Luc Bernard, quien aprovechó el Unreal Editor para dar un giro a la plataforma del Battle Royale.

Es importante destacar que Bernard es director del videojuego The Light in the Darkness, pero esta vez se enfocó en un proyecto un poco más significativo dentro de Fortnite que también cuenta con la aprobación de Epic Games.

A través de su cuenta de Twitter, explicó que se trata de una iniciativa presentada directamente a los desarrolladores, por lo que es algo oficialmente respaldado.

De manera concreta, Luc Bernard señaló que el objetivo es llegar a un público que no suele visitar museos ni realizar actividades culturales relacionadas con la historia. Esto, en un juego que llega a mucha gente, principalmente jóvenes.

“Súper orgulloso de que seremos los primeros en traer algo como esto a los más de 400 millones de jugadores de Fortnite. El 80% de los estadounidenses no han visitado un museo. Así que esto es un cambio de juego“, escribió

Este Museo del Holocausto en Fortnite nos brinda la posibilidad de recorrer un espacio inspirado en lo que fue el oscuro episodio vivido en la Segunda Guerra Mundial. Se exhiben fotografías acompañadas de textos informativos.

The first Holocaust Museum in Fortnite has been approved today by Epic Games.

Super proud that we will be the first to bring something like this to Fortnite's 400 million + players.

80% of Americans haven't visited a Museum. So this is game changing. pic.twitter.com/6FINFhi1fY

— Luc Bernard (@LucBernard) August 1, 2023