Threads se estanca a menos de un mes de su lanzamiento: baja en un 75% el tiempo de los usuarios en la aplicación

Alta expectación había logrado el lanzamiento de la nueva red social Threads. La plataforma de Meta en apenas cinco días desde su estreno logró superar los 100 millones de usuarios. Sin embargo, todo el crecimiento de la aplicación parece haberse estancado durante las últimas semanas.

Según indicó la plataforma de análisis de mercado, Sensor Tower, la cantidad promedio de tiempo que las personas están diariamente en Threads se ha desplomado en un 75% desde que la plataforma hizo su debut.

Threads, la red social creada por Mark Zuckerberg, había llegado como una red social para competir frente a frente con Twitter. De hecho, en sus primeros cinco días de lanzamiento logró la sobresaliente cifra de 100 millones de usuarios, número que corresponde a la mitad de clientes de Twitter.

No obstante, la plataforma de Meta no parece haber captado completamente la atención de sus usuarios, ya que las cifras indican que el promedio de tiempo que las personas pasan dentro de Threads bajó en un 75%.

Además, por si fuera poco, en menos de un mes desde su creación la aplicación de Meta ya habría perdido el 70% de sus usuarios que habían descargado la aplicación.

Desde Sensor Tower, indicaron que desde esos abrumadores números que había conseguido Threads, ha existido una: “disminución material en las nuevas suscripciones”.

