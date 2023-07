¡Es oficial! “The Boys” llega a Call of Duty con un épico crossover

Durante las últimas horas se confirmó el icónico crossover entre The Boys y Call of Duty, sorprendiendo al mundo gamer y volviendo a generar un gran revuelo con en este tipo de noticias que ya va siendo costumbre.

Las colaboraciones entre grandes franquicias cinematográficas y los videojuegos son uno de los puntos altos para cada lado; una estrategia importante de crecimiento. En CoD ya ha ocurrido varias veces con títulos como Rambo, Donnie Darko, Terminator, entre otros. Ahora, tendremos una nueva oportunidad de disfrutar esta alianza.

Tal como te adelantábamos hace un mes, se comenzó a hablar sobre la posibilidad de que se realizara una colaboración entre una exitosa serie de Prime Video y el icónico shooter de Activison. Esto, a raíz de algunos guiños que llegaron en algunos videos de adelanto del nuevo mapa Vondel.

Ahora, ya podemos hablar de algo oficial y totalmente confirmado gracias a un adelanto de una nueva actualización de Warzone 2 y Modern Warfare 2, específicamente de la Temporada 4 Reloaded.

De manera concreta, con este crossover tendremos a tres icónicos personajes de The Boys en los títulos multijugador de Call of Duty: Homelander, Starlight y Black Noir. Además, como suele ser en estas ocasiones, cada uno cuenta con ciertos ítems y diferentes accesorios.

Lo primero a tener en cuenta es que los personajes llegarán a la tienda del juego y tendrán un valor aproximado de 2400 CP (Call of Duty Points) por cada uno, incluyendo un plano de arma, otros ítems de cosméticos, remates, pantallas de carga y más.

El paquete de Starlight estará disponible el 12 de julio, la opción de de Homelander llegará el 16 de julio y el pack de Black Noir aparecerá en la tienda a partir del próximo 20 de julio.

Un punto a destacar, es que Homelander y Starlight llegan al juego en base a sus personajes de la serie, es decir, con los rostros de Antony Starr y Erin Moriarty.

Por otra parte, Temporada 4 Reloaded es promocionada tanto por COD, y sus desarrolladores, así como también por las redes sociales de la serie de Amazon Prime Video. Su fecha de llegada está agendada para el próximo 12 de julio.

Asimismo, es importante que, junto al contenido de la serie y sus operadores, tendremos mucho más material que llegará a nutrir el videojuego como armas, paquetes, modos de juegos y actualización de mapas.

Well, well, would you look who it is. Taking a lil break from his mission overseas to wreak some havoc in @callofduty. pic.twitter.com/JXru5sUEbs

— THE BOYS (@TheBoysTV) July 10, 2023