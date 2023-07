“Competir está bien, hacer trampa no”, fue el mensaje que este jueves publicó en su cuenta de Twitter el dueño de dicha red social, Elon Musk, luego que el abogado de dicha compañía, Alex Spiro amenazara con demandar a Threads -la nueva apuesta de Meta y competencia directa de la red del pajarito azul- acusando el robo de información confidencial para su desarrollo.

En concreto, el abogado de Elon Musk aseguró que exempleados de Twitter, que tuvieron acceso a datos sensibles y confidenciales, fueron contratados por Meta y habrían colaborado en el desarrollo de Threads, que durante sus primeras 24 horas ha convocado a más de 50 millones de usuarios.

Así, a través de una carta, Álex Spiro acusó a la compañía liderada por Mark Zuckerberg de “apropiación indebida sistemática, deliberada e ilegal de los secretos comerciales de Twitter y otra propiedad intelectual”.

Lo anterior fue totalmente rechazado por el ejecutivo de Meta, Andy Stone, quien indicó que “para ser claros: nadie en el equipo de ingeniería de Threads es un exempleado de Twitter, eso simplemente no es así”.

En tanto, los memes y mensajes entre una red y otra no se han hecho esperar, y los usuarios han disfrutado de este enfrentamiento entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, sobre quienes todavía se especula de un posible enfrentamiento real entre ellos en un ring de boxeo, lo que pese a haber sido desmentido, alimenta el imaginario de los miles de usuarios de ambas redes sociales.

Competition is fine, cheating is not

— Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023