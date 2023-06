Pokémon GO: comienza la temporada Gemas Ocultas con atractivos eventos y novedades

El pasado jueves, 1 de junio, comenzó la temporada Gemas Ocultas de Pokémon Go, que llega con varias novedades, actividades y sorpresas para sus jugadores. Además, considera una instancia especial que también se celebrará en Chile.

Se trata de la onceava temporada del popular juego que cautivó al público desde sus primeros días y se mantiene con gran vigencia. Como es costumbre, con esta renovación llegan diferentes ítems que los usuarios podrán aprovechar al máximo para mejorar su experiencia.

Tendremos nuevos pokemones, incursiones, regreso de la Liga de Combate GO y mucho más. Todo esto enfocado en los entrenadores chilenos y alrededor de todo el mundo.

Entre las novedades de la nueva temporada destaca el debut de algunos personajes como Carbink, el Pokémon Joya, así como el de Sandygast y Palossand de tipo Tierra y Fantasma, que son conocidos por poseer y hechizar a las personas.

Durante las Incursiones Oscuras de cinco estrellas de Gemas Ocultas, Articuno Oscuro, hará su debut por primera vez en Pokémon GO. En este marco, os entrenadores que tengan suerte podrán encontrar un Articuno Oscuro variocolor.

Desde el 5 de junio, las Incursiones Oscuras de una y tres estrellas estarán disponibles para los entrenadores todos los días, mientras que las incursiones de cinco estrellas lo estarán sábados y domingos.

La temporada Gemas Ocultas de Pokémon Go también llega con actividades únicas. Se liberarán mapas del tesoro y podrás elegir tu propio camino hacia el tesoro y seleccionar entre las diferentes posibilidades a través de tres Tareas de Investigación.

Un punto a destacar entre los eventos es el Día de la Comunidad, que tendrá diferentes fechas en los próximos meses: sábado 10 de junio, domingo 9 de julio, domingo 30 de julio y domingo 13 de agosto.

Este sábado 10 de junio se realizará un evento por el Día de la Comunidad en Chile, con diferentes actividades que tendrán como punto central el Parque Forestal en Santiago.

Desde las 14:00 a 17:00 horas, los entrenadores podrán encontrar a Axew, ¡el Pokémon Colimillo!, Pokémon destacado, en estado salvaje y con más frecuencia.

Además, habrá muchos bonus dentro del juego como: el triple de PX por capturar Pokémon, mayor duración para Módulos Cebo e Inciensos (excepto el Incienso de Aventura Diaria) y mucho más.

