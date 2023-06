Falló Outlook: Microsoft confirma interrupción de servicio a nivel global

Outlook, el servicio de correos de Microsoft, comenzó a presentar errores la mañana de este lunes llegando a reportarse la caída, a nivel mundial, de su servicio.

Fue la misma empresa tecnológica que confirmó dicho problema a través de su cuenta de Twitter. “Estamos investigando un problema con el acceso a Outlook en la web“, indicaron.

“Estamos revisando nuestros sistemas de red y actualizaciones recientes en un esfuerzo por identificar la causa raíz subyacente del problema“, señaló Microsoft en Twitter.

We're investigating an issue with accessing Outlook on the web. Further details can be found under EX571516 in the admin center.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) June 5, 2023