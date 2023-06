¡Nivel Internacional! Confirman a Jennie Kwan para el Festigame 2023

Cada vez falta manos para celebrar la edición 2023 del FestiGame Chile y durante las últimas horas se confirmó de manera oficial a Jennie Kwan como una invitada internacional.

El evento gamer más grande del país sigue desarrollándose año a año y, como ya es costumbre, nos ofrece diferentes atractivos dentro de su parrilla programática y organización. Dentro de esto, uno de los puntos altos es la presencia de invitados.

Poco a poco se ha ido liberando información de las variadas actividades, concursos y marcas presentes. Ahora, el anuncio más reciente reveló a un rostro reconocido en el mundo geek que hace crecer las ansias del público.

Se trata de Jennie Kwan, actriz, doblajista y cantante estadounidense que destaca, entre otras cosas, por ser la voz de Chun-Li en Street Fighter 6.

Pero no solo forma parte de este proyecto, sino que también ha participado de otros títulos gamer y series animadas. Los fans la reconocerán como la voz de Suki de Avatar: The Last Airbender. También prestó su voz para Satoko Hojo en el anime Higurashi When They Cry y ha aparecido en varios musicales, como “Kim” en “Miss Saigon” y “Avenue Q”.

La actriz también ha participado en comedias como California Dreams, Anger Management, Beverly Hills 90210, The Nanny, Family Matters y la miniserie de Oliver Stone Wild Palms.

Ahora, Jennie Kwan aterriza en Chile para participar en el Festigame 2023 y sumarse a la demás lista de invitados nacionales a internacionales. Recuerda que las entradas para el evento ya están a la venta en Ticketplus.