!Gran golpe en el mundo gamer! PlayStation anunció la compra de Firewalk Studios

Durante la jornada de este viernes, 21 de abril, se anunció la compra de Firewalk Studios por parte de PlayStation, noticia que remeció el mundo gamer y ya ha generado un gran revuelo.

Siguiendo con el plan de diversificar sus productos y expandir sus fronteras, Sony Interactive Entertainment dio un importante golpe en el mercado que ilusiona a sus clientes y avizora un buen futuro.

Con la idea de impulsar el catálogo first-party, SIE añadió al estudio a su lista de firmas que está compuesta por Insomniac Games, Housemarque y Nixxes Software, entre muchos otros.

En este caso, se trata de una desarrolladora fundada por reconocidos nombres responsables de Destiny, por lo que genera aún más interés en el público. Además, se destaca el hecho de que ya se había anunciado una colaboración previa entre Sony y Firewalk.

De manera concreta, ambas compañías trabajan en una nueva y original propiedad intelectual multijugador AAA que será publicada próximamente por PS. Ahora, ese acuerdo irá más allá y se unificarán bajo una misma firma.

Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios, anunció la compra de Firewalk de manera oficial a través de un comunicado publicado en la cuenta de Twitter. Aseguró que quieren “seguir invirtiendo en su misión”.

“Estamos emocionados de que Firewalk traiga su experiencia técnica y creativa a PlayStation Studios para ayudar a hacer crecer nuestras operaciones de juegos como servicio y ofrecer algo realmente especial para los jugadores”, comentó.

Great news: @FirewalkStudios is joining the PlayStation Studios family!

Learn more about this talented team and their plan to connect players in new and innovative ways in their ambitious upcoming multiplayer game: https://t.co/30jQNY3qen pic.twitter.com/8wB3pEsbrH

— PlayStation (@PlayStation) April 20, 2023