Twitter endurece sus políticas y prohibirá enlaces a otras redes sociales

En una nueva controversial medida de la compañía del millonario Elon Musk, este domingo Twitter comunicó que prohibirá que los usuarios publique enlaces de otras redes sociales.

Concretamente, esta medida afectará a Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post y Nostr, así como agregadores de enlaces de redes sociales de terceros, como linktr.ee e ink.bio.

En un comunicado, la compañía de Musk reconoció que parte importante de sus usuarios son activos en otras plataformas, “sin embargo, ya no vamos a permitir la promoción gratuita de ciertas plataformas de redes sociales en Twitter”.

We recognize that many of our users are active on other social media platforms. However, we will no longer allow free promotion of certain social media platforms on Twitter.

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 18, 2022