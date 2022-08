Amazon: ¿Es real la posibilidad de comprar Electronic Arts?

Durante la jornada de este viernes 26 de agosto se dio a conocer un rumor sobre la posibilidad de que Amazon pueda comprar la empresa Electronic Arts.

La noticia se ha tomado los portales internacionales y diferentes cadenas estadounidenses han hecho alusión al tema. Fuentes como Good Luck Have Fun incluso llegaron a firmar que durante las próximas horas podría oficializarse el acuerdo.

Sin embargo, desde la CNBC entregaron un reporte descartando la posibilidad. Esto, a raíz de que ninguna de las dos compañías aún se haya referido a las especulaciones.

Desde la cadena informativa aseguran que la empresa de Jeff Bezos no va a hacer una oferta por ‘EA’ y apuntan a que las acciones del gigante de los videojuegos subieron a raíz de los rumores.

Amazon is not going to make a bid for Electronic Arts, sources tell CNBC's @DavidFaber. Shares of $EA surged earlier on a report citing a "rumor." pic.twitter.com/k7wk0Fy7xv

— CNBC Now (@CNBCnow) August 26, 2022