¡Bombazo en el mundo gamer! Heo ‘Huni’ Seung-hoon se retira como jugador profesional de LoL

Durante esta semana se confirmó la noticia de que Heo ‘Huni’ Seung-hoon dará un paso al costado como jugador profesional de League of Legends.

Tras casi ocho años de carrera en el más alto nivel, el surcoreano consiguió importantes hitos y pudo consagrarse como un gran ícono del mundo gamer.

Compitió en tres regiones: Corea del Sur, Europa y Norteamérica. En cada una dejó huella y fue construyendo un legado en base a su talento para los videojuegos.

Desde que era un novato, Heo llamaba la atención por su estilo de juego y logró conquistar a los fanáticos del videojuego, ganando poco a poco sus propios seguidores.

Avanzando en el League of Legends, y antes de llegar al la LCS (League Championship Series). Destacó llegando a lo más alto con el Fnatic de 2015.

Siendo una pieza clave de este conjunto, el equipo se convirtió en el team invicto de la temporada de verano -europeo- de 2015, haciendo historia dentro de la competición y abriéndose paso en la cultura gamer.

Posteriormente, Huni se convirtió en el primer jugador en competir en los Worlds representando a equipos de cada una de las tres regiones.

Fue en 2015, 2017 y 2019. En dichas ocasiones consiguió dos veces el Top 4 con Fnatic y SK Telecom T1, algo que se repitió en el Mid-Season Invitational (MSI).

La decisión de dar un paso al costado se hizo oficial el pasado martes 9 de agosto, sin embargo era algo que se veía venir debido a sus reiteradas lesiones y molestias en la muñeca.

A mediados de julio se anunció que el joven se tomaría un tiempo debido a los inconvenientes físicos que tenía. A los pocos días se confirmó que se uniría al cuerpo técnico de TSM, su actual equipo (desde finales del 2020).

Finalmente, el propio team oficializó el retiro de Heo ‘Huni’ Seung-hoon como jugador profesional. De igual manera, especificaron que “permanecerá en TSM FTX mientras continúa evaluando su futuro“.

Due to recurring wrist injuries, @Huni has decided to step down from the starting top lane position. He will stay on TSM FTX while he continues to evaluate his future.

We will support him in whichever path he chooses going forward. pic.twitter.com/ABsyxItq1Y

— TSM FTX Report (@tsmreport) July 12, 2022