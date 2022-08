Este fin de semana se realiza el Evolution Championship Series (EVO 2022), uno de los torneos internacionales de juegos de peleas más importantes del mundo gamer.

Matías “Scorpionprocs” Martínez, un joven chileno de 17 años se coronó campeón mundial de Mortal Kombat 11 tras vencer al estadounidense “Rewind”.

El joven gamer embolsó la suma de 20 mil dólares, más de 18 millones de pesos, por su notable victoria.

