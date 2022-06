Muchos son los panoramas para este fin de semana largo que se avecina. Actividades recreativas, visitas, cine y por qué no, videojuegos. Un panorama puede ser perfectamente quedarse en casa y aprovechar algunas oportunidades que servicios de juego en línea están ofreciendo.

Es el caso de la plataforma Steam, plataforma de distribución digital de videojuegos desarrollada por Valve Corporation. Posicionándose como una gran alternativa para los amantes de los videojuegos, Steam ha tomado fama por ofertas estacionales, que incluso ofrecen jugar en línea, gratis.

Para este fin de semana largo, la plataforma ha dispuesto videojuegos gratis y pruebas de lanzamientos recientes. Actualmente hay 10 contenidos gratuitos en Steam por tiempo limitado, siete juegos y tres DLC.

War Dust | 32 vs 32 Battles

Según reseña Alfabeta, se trata de un juego bélico multijugador de disparos en primera persona para realidad virtual. Una especie de Battlefield, con grandes mapas abiertos, vehículos de tierra y aire, tiroteos, etc. Solo que para realidad virtual, algo para nada común.

“Completamente reelaborado desde cero, New War Dust te llevará a las batallas en línea más grandes jamás libradas en realidad virtual con nuevo manejo de armas, mapas remasterizados, vehículos reelaborados. Solidaridad, rivalidad, cooperación, confrontación: disfruta de una realidad virtual verdaderamente épica”, prometen sus creadores.

Ninja Stealth

Ninja Stealth es un juego de sigilo de vista cenital en el que habrá que sortear un montón de trampas y enemigos para poder huir de una instalación de investigación donde el protagonista permanece encerrado. Habrá que conseguir la llave de cada nivel para poder pasar a la siguiente zona, aunque la dificultad aumenta en cada nivel.

“Evade a los guardias y las defensas para escapar de las instalaciones malvadas en este juego de sigilo de clic & play, ¡habrá dificultades en tu camino, joven padawan!”, invita el videojuego.

Ark: Survival Evolved

Ark: Survival Evolved es uno de los juegos de supervivencia multijugador más exitosos de los últimos años gracias a su propuesta simple y sencilla accesible para todo tipo de jugadores. Destaca también por su estética prehistórica con dinosaurios, aunque también tiene expansiones futuristas. Es una propuesta de supervivencia ideal para aquellos jugadores que simplemente quieren disfrutar del PvE y construir una granja, como para los que buscan crear facciones y enfrentarse a otros jugadores en PvP, recomienda Alfabeta.

“Juega como un hombre o una mujer desnudo, congelándote y muriéndote de hambre en una isla misteriosa. Debes cazar, cosechar, crear objetos, cultivar, y construir refugios para sobrevivir”, reseña la propuesta.

Otros videojuegos que estarán disponibles durante este fin de semana, son el The Anacrusis (Prueba gratis), Dead By Daylight (Prueba gratis), Tell Me Why (Gratis para siempre si se descarga antes del 1 de julio) y el Capcom Arcade Satdium (Gratis para siempre si se descarga antes del 22 de julio).