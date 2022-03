Plataforma musical Spotify se encuentra caída en Chile y diversos puntos del mundo

La plataforma de música en streaming, Spotify comunicó la caída de su app en diversas partes del mundo, perjudicando a millones de usuarios que utilizan la aplicación en el planeta y en Chile.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la plataforma anunció que “algo no está del todo bien y lo estamos investigando. ¡Gracias por sus avisos!”.

NOTICIA EN DESARROLLO.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!

— Spotify Status (@SpotifyStatus) March 8, 2022