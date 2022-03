¿Tiane Endler en el Modo Carrera? FIFA 23 incluirá ligas y clubes del fútbol femenino por primera vez

Electronic Arts Sports ya comenzó con los primeros planes de desarrollo para FIFA 23 y uno de los cambios más importantes es la inclusión de equipos del fútbol femenino.

Será la primera vez que el juego cuente con la presencia de clubes con jugadoras. En el año 2015 se lanzó el primer título de la saga (el FIFA 16) con escuadras femenil.

Desde esa edición hasta la actualidad se ha mantenido el modo, sin embargo, se trata solamente de algunas selecciones nacionales.

Para esta nueva entrega desde EA Sports quieren apostar por un plan más ambicioso e incluirán cuatro ligas completas. De esta manera podríamos jugar con importantes clubes y grandes exponentes de la categoría.

Las competiciones que estarán disponibles serán la NWSL de Estados Unidos, la WSL británica, la Frauen-Bundesliga alemana, y la Division 1 (D1) francesa.

Esta última competencia llama particularmente la atención en Chile, ya que podremos contar con la seleccionada nacional Christiane Endler en el popular juego.

‘Tiane’, la mejor arquera del mundo reconocida por The Best, actualmente defiende los colores del Olympique Lyonnais, por lo que aparecerá en el título en caso de no haber ningún cambio.

Por el momento se desconoce si se incorporarán otras divisiones de diferentes países como España o el resto de Europa, o si se podrá jugar no solo modo ligas y copas, sino también el Modo Carrera. Pero lo cierto es que se trata de un primer paso importante.

El fútbol femenino ha ido en crecimiento en los últimos años y la inclusión de los equipos en las ligas más importantes en el FIFA 23 es una clara señal del escenario actual.