Volvió CES, la feria de tecnología más grande del mundo: novedades están centradas en el combate del covid-19

CiudadanoADN conversó con el periodista especializado de ciencia y tecnología de El Mercurio, Alexis Ibarra, sobre la Feria de Electrónica de consumo, CES, por sus siglas en inglés, evento de tecnología más grande del mundo y que vuelve a su presencialidad en su habitual casa en Las Vegas, Estados Unidos, luego que su versión del 2021 fuera cancelada por el covid-19.

La feria CES está patrocinada por la asociación Consumer Electronics Association y en ella se muestran nuevos productos de tecnología y electrónica que pueden, o no, aparecer para los consumidores, y además se busca cerrar contratos entre empresas del sector y proyectos nacientes del rubro.

La versión del 2021 tuvo que ser cancelada debido al covid-19, por lo que este 2022 la CES vuelve a su presencialidad y para esta versión se confirmaron más de 2200 expositores, sumando a 143 empresas que se han inscrito para exponer en persona.

Si bien la feria de tecnología CES 2022, dio inicio este miércoles 5 y finalizará el domingo 8 enero, Ibarra explicó que “siempre hay eventos paralelos, como CES and View, espacio en que a los periodistas le concentran lo más interesantes de la instancia en un cuarto de hotel. Oportunidad que tenemos los comunicadores de ver todo anticipado”.

En esa misma línea, el periodista tecnológico sostuvo que “una de las primeras cosas que queda super claro en esta versión de la CES son los temas de salud, los cuales van a marcar la feria, sobre todo en los dispositivos más pequeños”.

Es por esto, que Alexis Ibarra adelantó una serie de innovaciones centradas en la salud, entre las que resaltó una mascarilla hermética y de plástico, que tiene un filtro activo que funciona por medio de una batería autónoma, el cual detiene el 99,4% de los virus.

Otra de las novedades centradas en el covid-19 y las mascarillas, es un start-up (emprendimiento) de Francia el cual creó un filtro especial para una mascarilla convencional, el cual a través de un dispositivo que se pega en ambos lados del tapabocas te va enviando aire directamente a la nariz, provocando que no tengas esa sensación de sofocamiento y para la gente que usa lentes, estos no se empañen.

Además, se estrenó una columna de filtro de aire, que se puede usar para sala de clases e incluso vienen en una versión pequeña, tipo lata de bebida, para filtrar el aire de los taxis. Ibarra detalló que lo que hace “es ingresar el aire y por medio de una columna de luz ultravioleta C, este mata los gérmenes y después expele el aire ya limpio. En una hora puede limpiar el aire de una habitación de 36 metros cuadrados”.

Entre los lanzamientos de tecnología más esperados, siempre se encuentran los smartphones o teléfonos y sus avances, es por esto, que Ibarra reveló que la marca Samsung oficializó el lanzamiento del Galaxy S21 Fan Edition.

“El dispositivo tiene cosas muy buenas para la gente que es fanática de los Galaxy, pero que no tiene tanto poder adquisitivo”, afirmó el periodista y precisó que “vale cerca de los 730 mil pesos, pero tienen las cosas mas emblemáticas de los Galaxy (…) Es un teléfono de alta gama, pero a un precio menor”.

Es más, Ibarra adelantó que este smartphone “va estar pronto en Chile, estamos hablando de este verano, ahora ya. No se va a demorar en salir”.

Pero uno de los adelantos más llamativos presentados por Samsung, es un nuevo proyecto, que fue presentado como un televisor sin pantalla. Dispositivo que incluye unos parlantes en 360º, el cual puedes usar en cualquier superficie, ya que como expuso Ibarra “tú lo mueves y hace autofoco automáticamente y tiene todas las app que uno requiere: Netflix, Disney+, entre otras”

“Se puede usar como televisor, o como objeto de arte. Incluso se puede atornillar en el techo y puedes ambientar un fiestas, porque incluye luces. Un producto muy para gente joven que le gusta el estilo y el diseño, es una categoría nueva de productos”, manifestó.

Para finalizar el periodista detalló que todos estos productos aún no están a la venta ya que todos son start-up o prototipos, pero advirtió que en el mes de febrero CES pone a disposición una plataforma, la cual permite comercializar estas innovaciones y adquirirlas antes de su fecha de lanzamiento oficial.

