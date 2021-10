Director de Tecnología de Facebook ofreció disculpas por caída mundial de la plataforma

Caos mundial ha generado la caída de las plataformas digitales de Facebook, WhatsApp e Instagram, redes sociales que llevan varias horas sin poder funcionar y que han obligado a los usuarios de todo el mundo a buscar opciones para poder comunicarse.

Desde Facebook informaron que la plataforma se encuentra en mantenimiento y que estará disponible a partir de los próximos minutos.

Mientras la plataforma sigue caída, Telegram y Twitter se han levantado como las opciones para mantener el contacto del mundo digital.

Por medio de Twitter, el Director de tecnología de Facebook, Mike Schroepfer, se comunicó con los usuarios, manifestando sus “sinceras disculpas a todos los afectados por las interrupciones de los servicios de Facebook en este momento”.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible

— Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021