Se suma a los videojuegos: James Rodríguez estrenó su canal de Twitch jugando y respondiendo de todo

Con la llegada de la pandemia del coronavirus, varios futbolistas se adentraron en el mundo de los videojuegos. Esta vez fue el turno de James Rodríguez, quien fue tendencia por estrenar su cuenta en la plataforma Twitch, transmitiendo varias horas en vivo mientras jugaba una partida de Call Of Duty: Warzone.

El futbolista colombiano del Everton inglés, se divirtió con varios amigos colombianos, demostrando sus dotes de estratega en la guerra virtual -no tan experto- e intentó interactuar con los usuarios que lo acompañaron en su primera incursión dentro de la plataforma de streamers bajo el nombre de “jamesr1222”. Además, tuvo más de 25 mil seguidores en su primer día de transmisión.

En el video en directo el mediocampista ofensivo respondió de todo y también tuvo tiempo para burlarse de quienes lo molestaban por su nivel de juego. “Los malos tenemos derecho a jugar. No me digan malo, que no sé qué… solo energía buena. Si no, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Las huev…”, expresó a los haters.

Asimismo, entregó saludos a sus compatriotas y de pasó bromeó con la idea de crearse una cuenta de OnlyFans -suscripción de contenido para adultos- : “Muchachos en diez días voy a hacer OnlyFans… Mentiras se la creyeron”.

Además, fue consultado por los usuarios que si tendría una aventura con la actriz porno colombiana, Esperanza Gómez, a lo que el exjugador del Real Madrid señaló: “Me han dicho que Esperanza Gómez es una actriz porno pero no lo sé… me han dicho…”, desatando risas.

Revisa acá los divertidos momentos la transmisión de James Rodríguez:

¡SE VOLVIÓ LOCO🤪! Hoy el colombiano🇨🇴 James Rodríguez tuvo su primer día transmitiendo Warzone en Twitch y le avisó a sus seguidores que próximamente se viene su canal en OnlyFans (?🤣 pic.twitter.com/Z3inyR8Ogi — Actual Fútbol (@ActualFutbol) February 23, 2021