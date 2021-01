WhatsApp postergó entrega de información a Facebook tras fuerte caída de usuarios

Una de las empresas tecnológicas puso el freno a su cambio de política de privacidad ante la pérdida de clientes. WhatsApp retrasó las nuevas condiciones del servicio que le permitían compartir con Facebook los datos de usuarios. La aplicación de mensajería buscaba cambiar su esquema desde el 8 de febrero.

La compañía expresó que existe “mucha desinformación que causa preocupación y queremos ayudar a todos a entender nuestros principios y los hechos”. WhatsApp insistió en que no comparte los contactos con Facebook, no guarda registros de mensajes y llamadas, y que no pueden leerlos por estar cifrados.

La empresa precisó que “vamos a retrasar la fecha en la que se pedirá a la gente que revise y acepte los términos”. La app agregó que “nadie tendrá su cuenta suspendida o eliminada el 8 de febrero”. Además indicó “vamos a hacer mucho más para aclarar la información errónea sobre cómo funciona la privacidad”.

WhatsApp explicó que “después iremos a la gente poco a poco para revisar la política a su propio ritmo”, aunque antes del 15 de mayo. El País informa que la firma que pertenece a Facebook anunció en julio de 2020 los cambios. Hasta ahora no era obligatorio para nadie compartir los datos, sino algo voluntario.

Los usuarios que no acepten la nueva política de privacidad no podrán usar la aplicación. Entre los datos recopilados que WhatsApp compartirá con Facebook están los asociados a la cuenta de cada usuario y al uso del servicio. Por ejemplo, el número de teléfono, las transacciones, el tipo de smartphone o la dirección IP.

En su aviso inicial WhatsApp manifestó que es posible que se compartan datos vinculados a la sección “información que recopilamos”, pero sin explicar cuáles. Esos van desde el nombre a las conexiones y la ubicación.