La partida repentina de un experto: a los 39 años murió Jonas Neubauer, siete veces campeón mundial de Tetris

Era todo un especialista en su materia, a nivel mundial, que creció jugando y murió siendo siete veces campeón del mundo. El estadounidense Jonas Neubauer, eximio jugador de Tetris, falleció a los 39 años por causas que aún se desconocer. Sin embargo, desde su entorno señalaron que se trató de una “emergencia médica repentina”.

“Con gran pesar les damos la terrible noticia de que Jonas falleció debido a una emergencia médica repentina. Él era absolutamente el mejor. Estamos devastados, abrumados por el dolor, y ya lo extrañamos mucho”, señala su cuenta oficial de Twitter.

Neubauer ganó siete veces el Classic Tetris World Championship (CTWC) y era reconocido como uno de los mejores de la historia. Por supuesto, los organizadores de este evento tuvieron palabras para la partida de su ganador.

“Jonas ha sido un pilar absoluto de positividad y humildad para nuestra familia CTWC. Nunca podríamos haber pedido un campeón, modelo a seguir y amigo más grande. Era amable, genuino, divertido, increíblemente talentoso y un brillante embajador del juego. Vivirá como una leyenda en nuestra comunidad y en todo el mundo”, expresaron.

