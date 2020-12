The Last of Us Parte 2: el gran vencedor de los Game Awards 2020

Considerando el contexto de la pandemia, este jueves se celebraron los Game Awards de forma virtual. En efecto, la premiación del mundo de los videojuegos galardonó a los mejores títulos del año, siendo The Last of Us Parte II el gran ganador de la noche.

Este videojuego de acción y horror de Naughty Dog se llevó el premio en siete categorías, como también el título más importante del evento: Juego del Año, ganándole a videojuegos como Animal Crossing: New Horizons (Nintendo), DOOM Eternal (id Software/Bethesda), Final Fantasy VII Remake (Square Enix), Ghost of Tsushima (Sucker Punch/SIE) y Hades (Supergiant Games).

También ganó en la categoría Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Mejor logro en accesibilidad, Mejor Diseño de Audio, Mejor Actuación (por Laura Bailey como Abby) y Mejor Juego de Aventura/Acción.

En las únicas categorías que fue vencido, fue en Mejor Dirección Artística en donde el título premiado fue Ghost of Tsushima (Sucker Punch/SIE), Mejor Banda Sonora, en la que ganó Final Fantasy VII Remake (Nobuo Uematsu, Masahi Hamauzu, Mitsuto Suzuki)

En tanto, el mejor Juego Móvil del año fue el popular Among Us de InnerSloth, título que además fue premiado como Mejor Juego de Multijugador.

Hay que recordar que la primera edición de The Last Of Us fue lanzada en 2013.