Drizip, la plataforma que permite arrendar autos entre personas: “Hoy mucha gente está con miedo al transporte público por Covid. Somos una alternativa más segura”

Drizip es una aplicación móvil para arriendos de autos entre personas: permite arrendar tu auto o a arrendar autos de otros ciudadanos en todo Chile, en una plataforma disponible para Android y iOS. Su fundador, Fridrik Grimsson, tiene solo 29 años y es ingeniero comercial.

Hoy tiene 500 vehículos publicados en Chile y México, con un precio promedio un 30% menor que los rent-a-car tradicionales, y disponibilidad en casi todas las ciudades de nuestro país. “Hoy la gente está con miedo a subirse a subirse al transporte público y contagiarse de Covid, entonces es una alternativa más segura”, según dijo Grimsson en conversación con Ciudadano ADN.

Drizip cuenta con un partnership con la aseguradora Liberty para proteger los vehículos, con cobertura contra robos y asistencia en ruta. Cuando se entrega y se devuelve el vehículo, los usuarios deben hacer un check-in y check-out de kilometraje, bencina y estado general del auto, mediante un registro fotográfico desde la aplicación, el que es revisado por la aseguradora.

Grimsson ha podido observar cómo ha cambiado la industria del rent-a-car producto de la pandemia. “Antes se arrendaba un vehículo para irse a la playa, o al sur, de vacaciones”. Hoy, en tiempos de Covid, un arriendo de vehículos es motivado por “temas de urgencia”, como moverse a otras ciudades sin tomar transporte público, o “gente que no tiene vehículos y tiene que hacer algún trámite que implica todo el día, prefiere arrendar un auto que moverse en transporte público”, modelo que ya es común en Europa y Estados Unidos. “Son formas seguras de moverse sin riesgos de contagiarse. Hoy en día es cuando salen las oportunidades de emprendimiento”, comentó, agregando que incluso los rent-a-car tradicionales “se han querido sumar” como oferentes en la plataforma.

La variedad de autos que se ofrecen en Drizip es amplia, “desde Chevrolet Spark hasta vehículos BMW de alta gama. Tenemos una oferta de Lamborghini, así que pronto van a estar publicados”, adelantó el creador de la plataforma.

Para prevenir engaños y mal uso de los vehículos por parte de sus arrendadores, “la seguridad de nuestro proyecto es fundamental”, aseguró Grimsson. Esta se lleva a cabo a través de filtros como bases de datos que les permiten bloquear usuarios sospechosos. Además, las cuentas de Drizip son todas personales, con tarjetas de crédito asociadas al nombre de la persona que se registra. “Al momento de la entrega del vehículo, tiene que ser a la misma persona que se creó la cuenta”, advirtió el emprendedor.

Como idea, Drizip nació con un proyecto de arriendo de camper en la zona de Coyhaique, donde Grimsson vivió un tiempo trabajando en una naviera. “Me di cuenta que durante la temporada alta las empresas de rent-a-car no daban abasto, y terminábamos arrendando vehículos de amigos o conocidos, y que con la tecnología cualquier persona podía publicar su vehículo de manera fácil y segura”. Del mismo modo, la entrada de la plataforma a México nació cuando vio la necesidad. “Allá este tipo de plataforma no existían”. Por eso, ahora apunta a otros mercados como Brasil y Colombia.

“Siempre tuve el bichito de poder emprender. Decía ‘no pasa de los 19 sin que tenga un emprendimiento'”, contó Grimsson sobre su forma de enfrentar su carrera profesional. “Se fueron corriendo un poco los años, pero ya estamos en esto”. Por eso, le cuesta hacerse la idea de recibir una gran oferta y vender, tal como le pasó a exitosos emprendimientos como Cornershop. “Es difícil soltar a la guagua, pero ahí tendríamos que ver. Es mucho el cariño y el amor que uno le dedica a esto día a día”.

Grimsson contó que él mismo es uno de los que ha optado por no tener automóvil propio. “Vendí mi auto cuando trabajaba en la naviera, porque lo tenía estacionado todo el día y me generaba gastos de mantención, permiso de circulación, estacionamiento. Trabajaba a dos cuadras de mi casa y no lo ocupaba. El fin de semana prefería tomar taxi. Ahora prefiero arrendar por Drizip, es más fácil”.

Publicar el vehículo tiene tan solo cinco pasos. “Lo más difícil es el VIN (numero de identificación de cada vehículo), y una foto del auto”, datos que son revisados por el equipo de Drizip, que luego se asegura que la publicación esté online en un plazo de 24 horas. Grimsson garantizó que también hay medidas para evitar que se suban autos falsos. “Los incentivos no son muchos para eso, porque después va a haber un mal comentario, nadie va a querer arrendar, y nosotros también vamos a bajar esas publicaciones”.