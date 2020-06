Consultora toma tests de selección de personal online: “La gente quiere demostrar para qué son buenos, y que no vean solo el CV. Esta es la oportunidad”

Keyclouding es una empresa con una oferta que se está volviendo muy necesaria en tiempos de cuarentena: toma los tradicionales tests para postular a un trabajo de manera online. Un “experimento forzado” para muchas empresas que no estaban acostumbradas a la modalidad, y que ahora “se han visto en la obligación de implementarlo, y han visto que sí funciona, lo que derriba mitos, tal como con el teletrabajo o la telemedicina”, expresó en conversación con Ciudadano ADN Fabiola Escuer, fundadora de la consultora.

Los tests pertenecen a una disciplina llamada psicometría, que permite predecir de forma “objetiva y homogénea” cuáles son las fortalezas laborales de una persona. Escuer aseguró que “el mundo ha sido moviéndose cada vez más a aplicar estos instrumentos de forma online”.

La experta contó que la carga de trabajo de su emprendimiento se ha mantenido, en un contexto que les ha permitido darse a conocer. “Hace cinco años era otra realidad, hablábamos en chino mandarín, pero ahora todo el mundo ha ido migrando para lo digital, y adoptando esta y muchas otras tecnologías”.

Un sistema que es una ventaja para las empresas, que además de ahorrar tiempo y personal, les permite recibir “no solo un currículum, sino una información que es mucho más rica: para qué es buena una persona”. En palabras de Escuer, la toma de tests online permite “democratizar la postulación laboral”. “La gente pide que le den una oportunidad para demostrar para qué son buenos, y que no se queden solo con el CV. Esta es la oportunidad”.

Dentro de sus clientes, está el Sename, institución a la que define como “caso icónico”. “Ellos tienen que evaluar mucha gente, y nos da orgullo dejar a los niños cuidados por gente mejor preparada”. En general, el balance de quienes piden el servicio es positivo. “Nos piden seguir con nosotros: ‘nuestros procesos de selección mejoran, es más corto, y tenemos a las personas adecuadas en los cargos apropiados'”.

Una tecnología que se suma al teletrabajo como modo estandarizado en tiempos de pandemia. Escuer cree que “el teletrabajo llegó para quedarse. Tiene grandes ventajas en la calidad de vida de las personas, en los tiempos de traslado, y para compatibilizar la crianza de los hijos. Son externalidades muy buenas”.

La ejecutiva finalizó llamando a las personas que buscan trabajo a no desistir. “Hay menos, pero hay trabajo. La continuidad operativa de los servicios básicos es muchísima, hay gente que se enferma y tienen que hacer turnos. No se desanimen, no se desesperen. Hagan de su trabajo la búsqueda de empleo”.