Sony aseguró que no cierra las puertas a una posible versión negra del PlayStation5

Hace pocos días atrás Sony lanzó con bombos y platillos su nueva consola de PlayStation5, junto con decenas de juegos para todos sus fanáticos.

En este contexto, hubo algunos que se quejaron debido a que el aparato no era de color negro, como en versiones anteriores, situación que prontamente podría cambiar.

Según informa AS este lunes “Sony no cierra las puertas a una posible versión de color negro de PkayStation5 Tras el evento de presentación de la consola, disponible en todo el mundo a finales de 2020 en dos modelos (uno estándar y otro solo digital; sin lector de discos), ambos de color blanco, la posibilidad de ofrecer una PS5 totalmente negra no se ha descartado“.

En esa línea, añaden: “Matt MacLaurin, vicepresidente de UX Design en PlayStation, ha declarado en LinkedIn ciertosaspectos que no conocíamos del interfaz del usuario (el tradicional dashboard). Al margen de eso, cuando se le ha preguntado por una posible versión de color negro de PS5, la respuesta ha sido “quizás”

Finalmente, desde el medio aseguran: “Ahora bien, no esperemos que sea uno de los grandes anuncios del verano: Jim Ryan, CEO y presidente de Sony Interactive Entertainment, ya dijo en CNET días atrás que la única variante que veremos en el mercado este año 2020 será la blanca y negra presentada esta pasada semana”.