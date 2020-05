Twitter está probando una función para limitar quienes pueden responder a un tuit

Twitter anunció que está probando una función para limitar las respuestas a un tuit, de tal manera de controlar las agresivas reacciones que son tan frecuentes en la red social.

Una de las principales características de Twitter para bien y para mal es que es abierto: Cualquier persona puede comentar un tuit, lo que fomenta un fenómeno denominado “reply guys” o “tipos que responden”, usado para denominar trolls usuarios que incesantemente responden a publicaciones de otras personas de una manera obsesiva y molesta.

Testing, testing…

A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your 👀 out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT

— Twitter (@Twitter) May 20, 2020