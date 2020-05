Twitter lanzó el esperado emoji de las “manos italianas” en su versión web

El emoji de los dedos pellizcados, también conocido como las “manos italianas”, ya se encuentra disponible en la versión web de Twitter.

Además, cerca de 117 nuevos emojis serán parte de una actualización, como el ninja , diversas versiones de novio y novia , el emoji del abrazo , un gato negro , una lombriz y el emoji sonriente con una lágrima

Este anuncio fue confirmado por el consorcio Unicode y forma parte de Twemoji 13.0 , la actualización que cuenta con nuevos pictogramas para las aplicaciones móviles.

Todos estos emojis nuevos llegarán de forma paulatina a las aplicaciones móviles como WhatsApp y Facebook.

💻 New: Emojis for 2020 are now supported on Twitter, with the release of Twemoji 13.0 https://t.co/39gM3T68Yo pic.twitter.com/JWhRlh750b

— Emojipedia 📙 (@Emojipedia) May 11, 2020