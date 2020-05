Humanimals: Así se ven los rostros humanos en su versión animal

El programador belga Xander Steenbrugge desarrolló un modelo de aprendizaje basado en inteligencia artificial (IA) capaz de mostrar la versión animal de un rostro humano.

Para crear los “humanimals”, el profesional usó redes generativas antagónicas (RGA), las cuales son una especie de algoritmo de IA que usa dos redes neuronales para el aprendizaje no supervisado.

Estas permite crear retratos y mejorar la calidad de las fotografías, técnica muy utilizada para la creación de contenido audiovisual falsificado.

Para este caso, Steenbrugge combinó las redes neuronales StarGAN v2 y StyleGan v2, donde el primero tiene datos de 15 mil caras de animales en HD, mientras que el segundo puede mezclar un rostro humano con características físicas de otras personas o seres vivos.

Tras experimentar varios modelos, el programador creó la red neuronal “humanimals”, que le permitió mostrar el rostro de un hombre con facciones de tigre o una mujer convertida en guepardo, entre otros ejemplos.

Los resultados han causado sensación en redes sociales debido a lo novedoso y creativo del trabajo.

Revisa los resultados aquí:

I'm pretty sure I discovered several new species in latent space jungle here… pic.twitter.com/z1knRy5Ewk

I published my 'humanimals' model & inlcuded a simple Colab notebook to discover your own latent species, have fun Twitterverse😋!

Colab notebook: https://t.co/AfTAUIQtsL

Raw model link: https://t.co/GG8N9m43MG pic.twitter.com/UXjumuFzt4

— Xander Steenbrugge (@xsteenbrugge) April 29, 2020