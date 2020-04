Wolverhampton se coronó campeón del torneo virtual organizado por Premier League

Este sábado se realizó la final del torneo virtual de la Premier League (liga britanica) donde Wolverhampton Wanderers resultó campeón.

La “Invitational Cup ePremier League” vio a Diogo Jota, delantero de los ‘Wolves’ vencer por 2-1 a su contrincante Trent Alexander-Arnold de Liverpool.

El torneo fue disputado en el videojuego FIFA 20 y la modalidad fue “eliminación directa”, debido a la pandemia por coronavirus.

A final worthy of the competition 🤯

It took 156 minutes to separate @DiogoJota18 and @trentaa98 in the #ePremierLeague Invitational final ➡️ https://t.co/Q4V1al6Nn9 pic.twitter.com/gcTGZ5Raj3

— Premier League (@premierleague) April 25, 2020