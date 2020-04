Concierto de Travis Scott en Fornite rompió records en el videojuego

Este jueves, el videojuego battle royale Fortnite realizó un concierto online al igual que lo hizo con MARSHMELLO y Major Lazer.

En esta oportunidad, el rapero Travis Scott, presentó su show in-game “Astronomical”. Un evento único dentro del juego que permitió a los usuarios disfrutar del mejor repertorio del artista.

En esta oportunidad, el acontecimiento alcanzó los 12,3 millones de jugadores de manera concurrente. Es decir, al mismo tiempo en el juego, tal y como informó Fortnite en sus redes sociales luego del recuentos al finalizar el evento.

Esta cifra destrozó los números realizados por el Dj MARSHMELLO en el primer show realizado en la historia del juego.

Over 12.3 million concurrent players participated live in Travis Scott's Astronomical, an all-time record!

— Fortnite (@FortniteGame) April 24, 2020