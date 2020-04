Experto entregó tips para evitar fraudes vía internet: “El mejor antivirus es uno mismo”

En estos días de cuarentena, teletrabajo e hiperconexión, “muchos negocios van a tener que migrar al e-commerce, así que la preocupación no es solo de parte del usuario sino por parte de las empresas”, según Claudio Casado, académico de Ornitorrinco Laboratorio y experto en ciberseguridad.

En conversación con Ciudadano ADN, Casado recordó que como usuarios debemos preferir “lo que sea más establecido”, evitando sitios de dudosa reputación. El “candidato verde” al lado de la URL en el navegador implica que se trata de un sitio web con mayor seguridad, ya que se trata de datos encriptados. Incluso, existen sitios web como virustotal.com que analizan direcciones para su seguridad.

“Cuando es Navidad, o la gente está más enfocada en algo específico, los estafadores utiliza ese sentir social para meter sus virus en mails o cadenas”, por lo que recomendó “paños fríos” y siempre evaluar la credibilidad de un link. Un criterio similar al que se ocupa a la hora de detectar fake news. “El mejor antivirus es uno mismo”, indicó Casado.

Leer también Policial PDI advirtió que hubo más de 300 denuncias de estafas por internet desde mediados de marzo Tecnologia y videojuegos Experto entregó tips para el rendimiento de Internet en la crisis, y aseguró que “en Chile las conexiones van a seguir funcionando” Nacional Exsubsecretario de Telecomunicaciones sobre Internet en cuarentena: “Debiera ser un derecho básico”

En la misma línea, hay antivirus gratuitos como 360 Total Security, además de las marcas conocidas como Avast, “aunque todo lo gratuito tiene su precio, en este caso son los datos de uno”, advirtió el experto, llamando a averiguar los antecedentes de las empresas con respecto al tratamiento de datos personales.

Una de las aplicaciones más usadas por estos días es Zoom, criticada por sus fallos de seguridad. “En Windows, hay una vulnerabilidad que permitiría al atacante ingresar a tu equipo”, alertó Casado. Si bien Zoom, por su propia naturaleza, exige accesos a micrófono o cámara, es importante fijarse en qué es lo que uno autoriza al instalarla. “Si me pidiera acceso a mis contactos o a manejar mi equipo, no sé si confiaría mucho en esa aplicación. No es darle aceptar, aceptar, aceptar y empezar a usar la aplicación”.

Cuando se trata de una aplicación poco conocida, en cambio, Casado toma sus resguardos: “Trato de buscar en Google si hay algún resumen, para enterarme de qué antecedentes tiene o qué está diciendo la comunidad al respecto”.